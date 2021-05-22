ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 May, 2021

افتتح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ،مساء اليوم السبت ،المكتب الجديد للناقلة الوطنية الخطوط التونسية في طرابلس.

وحضر هذا الحدث المتزامن مع عودة الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، كلّ من وزير النقل معز شقشوق، مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية، محمّد معز بلحسين، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول ، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري.

وأكد رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية خالد الشلي بهذه المناسبة على العلاقات الوثيقة والأخوية التي توحد الشعبين التونسي والليبي، معلنا عن برنامج رحلات الخطوط التونسية التي ستضم حاليا رحلات الى طرابلس يوميا ورحلات لبنغازي 3 ايام في الأسبوع.

“نتجه الى تحقيق رحلات يومية إلى بنغازي. كما نعمل على إنشاء رحلات صفاقس – طرابلس ثم صفاقس – سبها وسنضيف وجهات أخرى، بما في ذلك مصراتة تدريجيا”.

وأعرب خالد الشلي عن فخر الخطوط التونسية بكونها أول شركة تعيد فتح مكاتبها في ليبيا منذ 2014 مشيرا إلى أن الشركة التونسية ستوفر خدماتها لليبيين لتسهيل سفرهم إلى أوروبا.