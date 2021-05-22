السفير الألماني: نشجع أعضاء “ملتقى الحوار” على تمهيد الطريق للانتخابات

شارك السفير الألماني أوليفر أوفيتش في ‏لقاء افتراضي مع بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وقال أوفيتش في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن اللقاء كان تبادلا مفيدا قبل الاجتماع العام في الأسابيع القادمة للملتقى.

وأضاف: “معجب بالتزامهم بالتركيز على القضايا الجوهرية وشفافية العملية واحترام المواعيد النهائية”.

وتابع السفير الألماني: “نحن نشجع الأعضاء الآخرين على المساعدة بشكل مماثل في تمهيد الطريق القانوني للانتخابات”.

يشار إلى أن المبعوث الأممي يان كوبيش سيجتمع بلجنة ملتقى الحوار السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.