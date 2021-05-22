انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة الجنوبية

في وادي الشاطئ .. انطلقت في المسجد العتيق بمنطقة محروقة اليوم، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة الجنوبية في نسختها الثالثة، بمشاركة أكثر من مئة متسابق.
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قناة ليبيا
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