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انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في وادي الشاطئ .. انطلقت في المسجد العتيق بمنطقة محروقة اليوم، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة الجنوبية في نسختها الثالثة، بمشاركة أكثر من مئة متسابق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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