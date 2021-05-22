المنفي والمشيشي يؤكدان أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي السبت، في طرابلس، برئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، والوفد المرافق له.

ووفق بيان لمكتب المنفي الإعلامي، فقد تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، كما تم التأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وكان المشيشي أكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، السبت، أن استقرار ليبيا عامل مهم لتحقيق الاستقرار في تونس، وقال: إن “ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية.. وهناك روابط إنسانية متجذرة بين البلدين”، مضيفاً أن تونس ترى في ليبيا مناخاً استثمارياً مشجعاً لها لرفع الاستثمارات.

كما أكد المشيشي استعداد بلاده التام لمراجعة وحلحلة كافة الإشكالات بين البلدين على جميع الصعد، وشدد على أن تونس تضع كل إمكاناتها وخبراتها لمساعدة الليبيين في كافة المجالات.

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