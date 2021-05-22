بلدية سرت تبحث آليات تنفيذ توطين العلاج في البلدية والجفرة

عقدت بلدية سرت، اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمتابعة آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وتوطين لجنة العلاج بالخارج سرت الجفرة ومركز الكلى سرت ومصرف الدم والمختبر المرجعي سرت ومتابعة كل ما يتعلق بملف الصحة في ديوان الوزارة بمدينة طرابلس.

وقالت البلدية في إيجاز صحفي، حرص عميد البلدية وأعضاءها على جمع مسؤولي القطاع الصحي بالبلدية بضرورة التواصل بشكل فوري مع الوزارة بمدينة طرابلس لمتابعة ما تم الاتفاق عليه كما تم وضع بلدية سرت في الصورة واستعراض ما تم انجازه من صيانات تمت بالفعل بعد تعليمات الوزير والتجهيزات والمعدات التي وصلت .

وحضر الاجتماع، عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي غيث عبدالله وهنية أبوخريص وخالد بن حسين ومسؤولي القطاع الصحي ببلدية سرت وفريق الخبراء بالبلدية.