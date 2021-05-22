السفير الألماني يدعو لجنة الحوار للالتزام بالتمهيد للانتخابات

دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفيتشا”، اليوم السبت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي للعمل بجدية للتمهيد للانتخابات القادمة المزمعة في ديسمبر من العام الحالي.

وأشاد السفير الألماني في تغريدة على تويتر بمدى الالتزام الذي أبداه أعضاء لجنة الحوار السياسي، وتركيزهم على القضايا الجوهرية، وعملهم بشفافية واحترام المواعيد النهائية، بحسب وصفه.

وطالب “أوليفر أوفيتشا” بعض الأعضاء الآخرين “لم يسمهم” في لجنة الحوار بالمساعدة بشكل مماثل في تمهيد الطريق للانتخابات بشكل قانوني.