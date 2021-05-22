وزير النفط لرئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بالخارجية: نثمّن دوركم في الحفاظ على ثروة النفط والغاز

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم السبت، برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الحراري.

تطرق الاجتماع لجملة من المواضيع تخص موضوع الحدود الدولية وإنعكاساتها على نشاط استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وخصوصًا ما يخص حدود ليبيا في المناطق البحرية.

وفي ختام الإجتماع، ثمن الوزير الروح الوطنية العالية التي تتمتع بها لجنة الحدود البرية والبحرية برئاسة محمد الحراري، وأشاد بدورها البيّن في الحفاظ على ثروة النفط والغاز مصانة للأجيال القادمة.