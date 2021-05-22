مصر تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة إعمار ليبيا

شكلت جمعية رجال الأعمال المصريين، لجنة لحصر الشركات الراغبة في اقتناص الفرص الاستثمارية بمشروعات إعادة إعمار ليبيا، وتعتزم خلال الفترة المقبلة التنسيق لعقد شراكات مع جمعيات ومنظمات مجتمع الأعمال لبحث المشروعات المطروحة وتنظيم زيارة لوفد من أعضائها لليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال الدكتور وليد السويدي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تساند توجه الدولة الجاد للنفاذ إلى أسواق جديدة ومن الداعين لمساعي الحكومة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة لحصر الشركات الراغبة والراغبين للمشاركة وتسهيل الدخول إلى ليبيا واقتناص فرص إعادة الإعمار، وهي أرض خصبة للاستثمار سواء للشركات العقارية والمقاولات والموردين لمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار.

أضاف “السويدي”، أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لديها خبرة تراكمية كبرى خاصةً في مشروعات البنية التحتية والتخطيط والمدن الجديدة والتنمية العمرانية نتيجة مساهمة الشركات الوطنية في المشروعات القومية والكبرى للدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وهو ما جعل الشركات المصرية والأيادي العاملة مدربة والأكثر استعدادًا لتنفيذ مختلف مشروعات إعادة الإعمار وهذا يعطي الفرصة للاستحواذ على مشروعات جديدة في ليبيا في المرحلة المقبلة.