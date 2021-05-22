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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 May, 2021

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ،اليوم السبت ،عن تزويد 8 مراكز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 5000 لتر.

وقالت المراكز إن والمراكز هي: مركز العزل اجدابيا، مركز العزل الكوافية بنغازي، مركز العزل الهواري، مركز العزل المرج، مركز العزل البيضاء، مركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية بشحات، مركز العزل درنة ومركز العزل طبرق.

كما تم إتمام إجراءات شحن خزان سعته 20.000 لتر لمركز العزل بمركز بنغازي الطبي، وتوريد مصنع للأكسجين لمركز العزل طبرق.