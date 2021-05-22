ليبيا الان

خلال زيارته لتركيا .. المبعوث الأممي يبحث مع وزير خارجيتها مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر المستجدات في ليبيا، خلال لقائهما  بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال أوغلو، في تغريدة، “بحثنا آخر المستجدات في ليبيا مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش”.

وتستمر زيارة كوبيش إلى تركيا يومين، ومن المرتقب أن يلتقي خلالها إضافة إلى تشاووش أوغلو، عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن كشف كوبيش، في إحاطة قدّمها، الجمعة، أمام مجلس الأمن؛ أن التقدّم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي، قد توقف؛ ممّا أدّى إلى مزيد من الانقسام.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية، إن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، يان كوبيتش، سيزور أنقرة، في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2021، بدعوة من مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي.

ذكر بيان “الخارجية التركية”: “سيستقبل مولود تشاووش أوغلو، كوبيش. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا” بحسب البيان.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المهاجرين الاوروبيين فالبحر للوصول لاسكتلندا ـ بعد حدوث إنقسام فالاتحاد الاوروبي ـ
    ازدياد الثلوث البحري ـ الصيد الغير قانوني ـ انقراض الطيور والحيونات البرية من الغابات الاوروبية واختفاء الاسماك من انهار اوروبا بشكل مفاجيء ..!!! ووجود غازات سامة بسبب الاسمدة الصناعية وتسمم المياه الطبيعية بمادة كربونية سوداء !!!!!

    رد