خلال زيارته لتركيا .. المبعوث الأممي يبحث مع وزير خارجيتها مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر المستجدات في ليبيا، خلال لقائهما بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال أوغلو، في تغريدة، “بحثنا آخر المستجدات في ليبيا مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش”.

وتستمر زيارة كوبيش إلى تركيا يومين، ومن المرتقب أن يلتقي خلالها إضافة إلى تشاووش أوغلو، عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن كشف كوبيش، في إحاطة قدّمها، الجمعة، أمام مجلس الأمن؛ أن التقدّم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي، قد توقف؛ ممّا أدّى إلى مزيد من الانقسام.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية، إن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، يان كوبيتش، سيزور أنقرة، في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2021، بدعوة من مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي.

ذكر بيان “الخارجية التركية”: “سيستقبل مولود تشاووش أوغلو، كوبيش. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا” بحسب البيان.