الرعيض: يجب حسم الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في تونس مع وفدها

قال عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض:” أرحب بزيارة رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له من رجال الأعمال إلى مدينة طرابلس اليوم، تونس تمثل البعد الاستراتيجي لليبيا وهذه الزيارة مهمة لتحقيق انطلاقة جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين”.

وأضاف الرعيض، خلال تدوينه له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ناقشنا في اجتماع اليوم تفعيل معبر رأس جدير رسميا وزيادة خطوط المرور وتحسين معاملة الليبيين بالمنافذ، إلى جانب استئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى ليبيا.

وتابع، أحث على ضرورة حسم بعض الاتفاقات خلال هذه الزيارة، منها إلغاء قوائم تشابه الأسماء، والإفراج عن أموال بعض رجال الأعمال الليبيين المجمدة في تونس.

والتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، برئيس الحكومة التونسي السيد هشام المشيشي، والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، كما تم التأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، قد أكد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعد بمساعدة تونس في الظرف الاقتصادي الذي تمر به حاليا.

وأضاف المشيشي، في مؤتمر صحفي من طرابلس مع نظيره الليبي، أن لليبيا مكانة خاصة في العمل والاستثمار في تونس، ونعمل لتحرير المبادلات المالية وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع.

وأعرب المشيشي، عن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في مجالات التكوين والإدارة والبنى التحتية.

من جانبه، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة التونسي خلال مؤتمر صحفي من طرابلس: وقعنا اتفاقيات في مجالات النقل البحري والجوي والبري مع تونس.

وأشار الدبيبة قائلا: “سنقوم بتسوية أوضاع العمالة التونسية وتجديد إقامتهم وعقود عملهم، وسنفعل الاتفاقيات السابقة مع تونس وسنراجع ما يمكن مراجعته، وطلبنا إرجاع الأموال الليبية المصادرة من مواطنين وشركات، والسماح لليبيين بالتملك في تونس”