ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

22 May, 2021

طالب حراك ليبيا تنتخب رئيسها ،بضرورة إشراك الشباب الذين هم شريان الحياة للدولة الليبية قاعدتها الأساسية ،في الحياة السياسية كفاعلين وقياديين وتمنح لهم نسبة 5% أو أكثر من المقاعد إسوة بالمرأة وباقي المكونات الأخرى.

و أكد الحراك في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه عقب عقد ورشة عمل و ملتقى حواري تحت عنوان (ليبيا تنتخب رئيسها) بالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ،أكد على ضرورة أن يكون ولاء مؤسسات المجتمع المدني للوطن، وأن تركز جهودها في دعم الاستقرار السياسي لليبيا.

و عبّر الحراك عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية والتي اكتسبت شرعيتها من معاناة الشعب الليبي ،كما أكد على دعمه لها في رفع المعاناة عن المواطن وتسيير دفة البلاد نحو انتخابات نزيهة.

وقال الحراك إن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي وحل للمشكل والانقسام الليبي، بعدما نجحت حكومة الوحدة الوطنية في كسر الجمود السياسي والعمل بجد على المصالحة الوطنية.

و أشار الحراك إلى حق التصويت أو حق الاقتراع، أو ما يُسمى بالحق الدستوري في الانتخاب، هو الحق في المشاركة في التصويت علنًا في الانتخابات وهو حق أصيل للناخبين في جميع دساتير العالم، لذلك نؤكد على حرية الناخب الليبي في انتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية مباشرة.

و أكد الحراك على ضرورة اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية وقانون ينظم عمل الأحزاب والتي من شأنها ستنظم انتخابات 24 ديسمبر ،داعيا أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والأخلاقية في مصير هذا الوطن.

كما دعا الحراك المفوضية العليا للانتخابات المضي قدماً في خطواتها الجادة باتجاه انتخابات 24 ديسمبر 2021، مع إلزام الجهات التشريعية لإصدار ميثاق وطني لضمان احترام نتائج الانتخابات.