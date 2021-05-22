مسؤول تونسي: نمر بمرحلة اقتصادية حرجة ونسعى للدخول في بناء ليبيا

أكد علي زريعة المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي الذي وصل إلى ليبيا اليوم السبت، أن الوفد جاء ليوثق لعلاقات أكثر فعالية مع دولة ليبيا، وإنشاء رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول لمستوى الشراكة بين البلدين.

وقال زريعة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الحكومة التونسية تمر بمرحلة حرجة من ناحية الاقتصاد، وهي تسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وإنشاء برامج حديثة في عالم الرقمنة وكذلك المجالات الحيوية التي تخدم البلدين.

وأضاف المتحدث التونسي أن ليبيا الآن محط أنظار العالم كله للدخول معها في عملية البناء والدخول في شركات فعالة تخدم الأطراف جميعها.

ووصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس اليوم السبت، حيث أقيم لرئيس الوزراء التونسي، استقبال رسمي تضمن عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وعرض طابور الشرف.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا يومين، ويرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.