معيتيق: انهيار الاقتصاد التونسي سيكون له مضاعفات خطيرة على ليبيا

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، أهمية العلاقات الليبية التونسية.

وقال معيتيق في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن زيارة الوفد التونسي الذي يضم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من رجال الاقتصاد والمال يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية.

وأضاف أن “انهيار الاقتصاد التونسي، لا قدر الله، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس أيضا صحيح”.

وشدد معيتيق على ضرورة ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس، وأن ذلك خيار استراتيجي.

ووصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس اليوم السبت، حيث أقيم لرئيس الوزراء التونسي، استقبال رسمي تضمن عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وعرض طابور الشرف.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا يومين، ويرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.

وأكد علي زريعة المتحدث الإعلامي باسم الوفد الحكومي التونسي، أن الوفد جاء ليوثق لعلاقات أكثر فعالية مع دولة ليبيا، وإنشاء رابط اقتصادي ومالي جديد يسمح بالوصول لمستوى الشراكة بين البلدين.

وقال زريعة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الحكومة التونسية تمر بمرحلة حرجة من ناحية الاقتصاد، وهي تسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وإنشاء برامج حديثة في عالم الرقمنة وكذلك المجالات الحيوية التي تخدم البلدين.

وأضاف المتحدث التونسي أن ليبيا الآن محط أنظار العالم كله للدخول معها في عملية البناء والدخول في شركات فعالة تخدم الأطراف جميعها.