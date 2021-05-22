ليبيا الان

المشري لـ«قناة الوسط»: أدرس الترشح للانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا عمل مجلس الدولة على «حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها».

وأشار المشري في حوار مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا لا «تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد».

وأوضح أن مجلس الدولة يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مذكرا بطرحه مبادرة في العام 2019 كان بمقتضاها ستجرى الانتخابات في 24 ديسمبر 2020 «لكن عدم تجاوب بعض الأطراف» حال دون ذلك.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الليبيين ينصحون خانب المزري بضرورة تركيا حشر انفه في السياسه وبدل من الترشح لمنصب رئيس دوله فالليبيين يرشحوك الي العمل في الؤعي والحصاد او البناء ةالانشاءات كعامل يدوي بسيط فهي مهن تتوافق وقدراتك ومؤهلاتك واهم شئ ترك السياسه لأهلها مش ناقص ليبيا لمعرقل نهضتها

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