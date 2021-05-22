ليبيا الان

المشري: نؤيد الانتخابات في موعدها وكنا نفضل إجرائها في ظل وجود دستور

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، إن «جزءا كبيرا من الأزمة في ليبيا مرده عدم الاستفتاء إلى الآن على مشروع الدستور»، مؤكدا «تفضيله» إجراء الانتخابات العامة في ظل وجود دستور «يحتكم إليه الجميع».

وأكد المشري خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، تأييد وحرص مجلس الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم تشديده على أن إجراء الانتخابات دون دستور يعني «الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وهو ما لا تتحمله ليبيا حاليا» حسب قوله.

وقال: «لا اعتقد أن ليبيا تتحمل مراحل انتقالية جديدة؛ فلابد من وجود نصوص دستورية يتم الاحتكام إليها لحل النزاعات»، وأضاف: «الإعلان الدستوري يتم خرقه بشكل يومي من الحكومة والنواب والعديد من السلطات».

وألمح المشري إلى تسبب المؤتمر الوطني العام في جزء من المشكلة فيما يخص الدستور، قائلا: « عند وضع دستور، فإن كل المجتمعات تلجأ إلى طريقتين فإما أن يختار البرلمان لجنة مهنية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو يتم انتخاب هيئة تأسيسية للدستور تكتبه ولا يتم الاستفتاء عليه».

وتابع: «ما حدث للأسف الشديد أن المؤتمر الوطني العام، نتيجة مثاليته، قرر انتخاب هيئة تأسيسية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء. وهذا لا يحدث في كل العالم».

وأكد المشري حرص مجلس الدولة على إجراء انتخابات «حرة»، و«نزيهة»، و«شفافة» في 24 ديسمبر المقبل، وشدد على عمل المجلس على أن «تكون هناك بشكل أو بأخر ضمانات لقبول الأطراف المختلفة نتائجها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • طز فيك وفى مجلسك الاونطة والمنحل مع انتهاء الصخيرات وقرار اجراء الانتخابات فى موعدها قرار اممى ملزم ومن يعرقله سيتم نفخه قبل سلخه ياخروف فانت فشلت فى عرقلة الانتخابات وستجرى رغم انف كل الخوان انت وصوان وغيرهم والرئيس القادم هو الرئيس خليفة بلقاسم حفتر بطل حرب اكتوبر وقاهر الهرفان والدواعش وحامى النفط من نهب سبدك اردوغان الشى لبس خازوق احمر عند س ت اصبح الان القرد وخان

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  • نؤيد وبشده ان ادرق زومتك في أي مشهد له علاقه بالسياسه حتي في مقهي تابع لاحدي الوزارات لا تتواجد خلي الليبيين يفتكوا من زومتك كما افتكوا من صور القذافي التي كانوا يروها في التلفزيون 24 ساعه في اليوم فالقذافي بخيره وشره اصبح في خبر كان والله سيتولي آمره ان أحسن فله الحسني وان كان غير ذلك فله غير ذلك والحي في اللي يالاه كثير من النماذج التي تصدرت المشهد بغير جداره بعد غياب معمر واصغاره يتمني الليبيين ان لا يروا هذه النماذج التي تسلقت عقب قضاء ثورة 19 مارس 2011 التي قام بها ضد القذافي كل من ليفي سركوزي كاميرون اوباما وجحش قطر الذي سدد اغلب فاتورة الحرب علي كتائب القذافي

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