وزارة الصحة: تزويد مراكز العزل بالمنطقة الشرقية بخزانات لحفظ غاز الأكسجين الطبي

أعلنت وزارة الصحة، أنه بناءً على ما تم الوقوف عليه من قِبل علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خلال الجولات التفقدية التي قام بها إلى المرافق الصحية ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية منتصف شهر مايو، من احتياجات ومن أهمها توفير غاز الأكسجين الطبي.

وأضافت في إيجاز صحفي، تم تزويد 8 مراكز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 5000 لتر، والمراكز هي: مركز العزل اجدابيا، مركز العزل الكوافية بنغازي، مركز العزل الهواري، مركز العزل المرج، مركز العزل البيضاء، مركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية بشحات، مركز العزل درنة ومركز العزل طبرق.

كما تم إتمام إجراءات شحن خزان سعته 20.000 لتر لمركز العزل بمركز بنغازي الطبي، وتوريد مصنع للأكسجين لمركز العزل طبرق.