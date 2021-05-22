ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 May, 2021

كشفت وزارة الصحة السعودية ،السبت ،عن الضوابط الصحية لحج عام 1442هـ، ومن بينها الفئات العمرية المسموح لها بالحج.

وقد تم تم اعتماد عدد الحجاج بواقع 60000 حاج لكل الدول العربية والإسلامية ، ما نسبته 2.5‎%‎ من اخر موسم حج منتظم للعام 1440هـ ،ووفق هذه النسبة فأن حصة دولة ليبيا ستكون بحدود 175 حاج فقط من أصل 7000 حاج للعام 1440هـ .

وقد قرّرت الصحة السعودية ،حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع ،مع حصول جميع حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل 1 ذي الحجة.

كما اشترطت حصول أي حاج من الخارج على لقاح كوفيد-19 معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بما لا يقل عن أسبوع.

كذلك اشترطت إبراز نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من الوصول، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول تتخللها إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.