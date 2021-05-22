تونس تستثنى الليبيين من الحجر الصحي

أعلن مطار مصراتة الدولي، إن تونس سوف تستثى الليبيين القادمين إليها من برنامج الحجر الصحي الذى تطبقه، وسيتم فقط الاكتفاء بتحليل كورونا، وذلك بدءا من الغد.

وقال المطار في إيجاز صحفي اليوم، المسافرين الكرام نحيطكم علما بانه اعتبارا من يوم الغد 23/05/2021 تم استثناء الليبين من برنامج الحجر الصحي، يمكنكم السفر الآن الى تونس بتحليل كورونا فقط كما السابق “.

والتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، برئيس الحكومة التونسي السيد هشام المشيشي، والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، كما تم التأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، قد أكد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعد بمساعدة تونس في الظرف الاقتصادي الذي تمر به حاليا.

وأضاف المشيشي، في مؤتمر صحفي من طرابلس مع نظيره الليبي، أن لليبيا مكانة خاصة في العمل والاستثمار في تونس، ونعمل لتحرير المبادلات المالية وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع.

وأعرب المشيشي، عن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في مجالات التكوين والإدارة والبنى التحتية.

من جانبه، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة التونسي خلال مؤتمر صحفي من طرابلس: وقعنا اتفاقيات في مجالات النقل البحري والجوي والبري مع تونس.

وأشار الدبيبة قائلا: “سنقوم بتسوية أوضاع العمالة التونسية وتجديد إقامتهم وعقود عملهم، وسنفعل الاتفاقيات السابقة مع تونس وسنراجع ما يمكن مراجعته، وطلبنا إرجاع الأموال الليبية المصادرة من مواطنين وشركات، والسماح لليبيين بالتملك في تونس”.