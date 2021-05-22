افحيمة: إحالة القاعدة الدستورية لمجلس النواب تمنع العودة للمربع الأول

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن بعض الدول لا ترغب بإجراء الانتخابات وتريد أن يبقى الوضع في ليبيا كما هو عليه.

وأضاف افحيمة خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار”، أن لجنة الـ 75 انبثقت عنها اللجنة القانونية التي قامت بوضع القاعدة الدستورية وحاولت التعديل الدستوري السابع وغيرت بعض البنود والمواد لتجعله صالحاً لإجراء الانتخابات والتوجه لمرحلة انتقالية قادمة.

واعتبر النائب البرلماني أن من وضع القاعدة الدستورية لم يكن لديه الخطوط العريضة والعناوين والمشاكل التي واجهها مجلس النواب الحالي ليتجنبها مجلس النواب القادم وفقاً لحديثه.

ورأى افحيمة أن اللجنة قامت بما يترتب عليها من مهام أوكلت لها، بالتالي لا ضرر في إحالة القاعدة الدستورية لمجلس النواب لدراستها والتعاطي معها لتجنب العودة للمربع الأول.