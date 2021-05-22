المشري: نختلف حول «آليات» و«طرق» خروج القوات الأجنبية من ليبيا

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن تأييد مجلس الدولة المطالبات بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، موضحا أن الخلاف يدور حول «الآليات»، و«الكيفية» التي تخرج بها هذه القوات «على التوازي أم التوالي».

وبخصوص ما نسب إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بهذا الشأن في حديثها أمام البرلمان الإيطالي، أوضح المشري خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، أن اعتراض مجلس الدولة له شقين الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ«المساواة» بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

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ودافع عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مؤكدا أن وجودها «شرعي»، ويأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019.

وقال: «لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع أخراجه بورقة، وبين وجود أخر غير شرعي، لا نعرف عنه شئ، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة».

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