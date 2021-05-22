14 إصابة جديدة وحالة وفاة جراء «كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية إضافة إلى إصابتين من خارجها.

جاء ذلك بعد فحص المختبر المرجعي زليتن 170 مسحة أنفية، السبت، للكشف عن فيروس «كورونا». وأظهرت النتائج كذلك تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بقسم العزل داخل البلدية، إضافة إلى ثبوت إيجابية عينة لحالة مكررة لم تشف بعد، وفق بيان صادر عن اللجنة.

– 13 إصابة جديدة و21 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 34 ألفا و660 مسحة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا