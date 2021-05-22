وزارة التعليم العالي تبحث مشروع الرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية

أعلنت وزارة التعليم العالي، إنه بناء على قرار للوزير رقم 14 لسنة 2021 عمران القيب ، ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .
وأوضحت الوزارة، إنه ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ .
ﻭﺿﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ” ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﻱ ” ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ” ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﺟﻴﻦ ” ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺴﻲ ” ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ” ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ” ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ” ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻏﺮﻭﺩﺓ .”
أضف تعليقـك