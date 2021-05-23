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وزارتا المواصلات الليبية والنقل التونسية تشكلان لجان مشتركة للنقل البحري والجوي والبري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة المواصلات، أنهعلى أثر زيارة رئيس الحكومة التونسية و الوفد المرافق له، تم التوقيع علي مذكرة التفاهم بين وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية و وزير النقل و اللوجستيك التونسي و بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي  .

وتابعت الوزارة، تم عقد لقاء ثنائي جمع كلا من  وزير المواصلات و وزير النقل و اللوجستيك التونسي بمقر ديوان رئاسة الوزراء و بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري و وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي و وكيل الوزارة لشؤون النقل البري و رؤساء المصالح والأجهزة و الشركات الناقلة التابعة للقطاع و كذلك نظرائهم من الجانب التونسي.

و في خلال هذه اللقاءات الثنائية تم التنسيق علي تشكيل عدة لجان مشتركة في مختلف أنماط النقل البحري و الجوي و البري من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين كما تم الاتفاق على إلغاء الحجر الصحي علي المسافرين عبر الخطوط الجوية .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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