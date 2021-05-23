في اجتماع موسع ببنغازي مدراء الأمن والإدارات يتفقون على اختيار “اقعيم” وكيلا للداخلية بالمنطقة الشرقية

قالت مديرية أمن المرج، إنه عُقد اجتماعا موسعا في بنغازي ضم مدراء الأمن والإدارات والمكاتب بالمنطقة الشرقية مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بسير عمل المديريات والإدارات الأمنية ، وبحث آلية عمل مشتركة وتوحيد الجهود والصف لضمان سير العمل الأمني بالمستوى المطلوب لإستتباب الأمن بالمنطقة الشرقية.

وأضافت مديرية أمن المرج في إيجاز صحفي لها، إنه في ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة تسمية فرج اقعيم، وكيلاً عاماً لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية” حتى يتنسى لمديريات الأمن والادارات والمصالح العمل بالصورة الصحيحة وتفتيتاً للمركزية، والعمل ضمن غرفة العمليات الرئيسية بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي.

كما أطلَع مدراء المديريات والاداريات العامة والمكاتب وكيل الوزارة على جملة من المواضيع والمشاكل التي تواجه سير عملها والعمل على حلحلتها في أسرع وقت.