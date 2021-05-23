عبد المنعم اليسير: من الصعب توقع جدية التهديدات الأمريكية بشأن ليبيا

قال عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا كبيرًا لليبيا، مندفعة من تخوفات لديها في أن تجد روسيا موقعًا في ليبيا، فضلا عن التمدد التركي ومحاولة أردوغان لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة.

وأوضح اليسير في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على نفوذها في المنطقة بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أنه من الصعب أن نتوقع أن تكون الولايات المتحدة جادة 100% في التهديدات التي توجهها.

وهددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أول من أمس الجمعة، كل من يعرقل أو يقوض الانتخابات الليبية، المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات، مؤكدة في الوقت نفسه أن المرتزقة الأجانب لا مكان لهم في ليبيا.