كاتب مصري: جماعة الإخوان تسعى للبحث عن بدائل لتركيا بعد تقاربها مع مصر

رأى الكاتب المصري ثروت الخرباوي أن التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني قديم وممتد منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى التوافق بين الجانبين في المشروع والأهداف والمصالح، التي تقوم بالأساس على الإضرار بالدول والأنظمة العربية.

الخرباوي، وفي تصريح “لسكاي نيوز عربية”، أوضح أن الجماعة الإرهابية في إطار سعيها عن بدائل للحليف التركي الذي سيتخلى عن جانب كبير من دعمه لها، بسبب رغبته في التقارب مع مصر، من الطبيعي أن تلجأ لإيران كحاضنة بديلة وتطلب منها الدعم.

وذكّر الخرباوي باعترافات أمير حسين عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، التي أقر فيها بتبادل الزيارات مع مصر في عام حكم جماعة الإخوان عام 2012، وقال إن مقابلات تمت بين الإخوان وعناصر من الحرس الثوري منذ ذلك التوقيت وتستمر حتى الوقت الحالي، خاصة بعد سقوط الجماعة عن الحكم.

وأشار الخرباوي إلى أن قيادات الإخوان كانت تعتبر قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي قتل العام الماضي، قدوة لشبابهم، وقد أقامت له سرادق عزاء في تركيا.