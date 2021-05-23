كاتب يمني: تنظيم الإخوان قرر مع الإيرانيين أن تكون اليمن حزام استنزاف للسعودية وليبيا استنزاف لمصر لكنه فشل

أوضح الكاتب اليمني هاني مسهور، إنه “بعد أن أطاح الشعب المصري بحكم الإخوان في مصر، مما استدعى لقاء قيادات من التنظيم الدولي مع قيادات من الحرس الثوري الإيراني في اجتماع تم آنذاك، وتقرر معه عدة خطوات هي للأسف ما حدث ويحدث”.

وأوضح الكاتب اليمني في مقال نشر تحت عنوان “التنظيم الدولي للإخوان.. خطر متواصل”، إنه “تقرر أن يكون اليمن حزام استنزاف للسعودية، وليبيا استنزاف لمصر، وأن يظل التنسيق بين الحرس الثوري الإيراني، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين قائماً للحفاظ على المصالح المشتركة بينهما”.

ويضيف: “من المؤسف أن هناك خطوات للتنظيم في اليمن الذي بات خاضعاً بشكل كامل بين مقررات تنظيم الإخوان والحرس الثوري الإيراني، ولا توجد فرصة ممكنة لتفكيك هذا التحالف في اليمن الذي بات موقعاً متقدماً لحركة التنظيم وتأثيره، بما في ذلك عدن التي لطالما كان يعتقد أنها مكان طارد للتنظيم فكرياً، لكنها باتت في قبضة التنظيم، لولا محاولات المقاومة الجنوبية الرافضة للوجود الإسلاموي”.

يذكر أن وثائق سرية للحرس الثوري الإيراني سُربت عام 2019، كشفت عن عقد لقاءات عديدة ومتواصلة بين قيادات الإخوان والحرس الثوري الإيراني بهدف التنسيق في ملفات عدة، وأكدت الوثائق عقد اجتماع مشترك بين قادة التنظيم الدولي وعناصر من فيلق القدس، في أحد الفنادق بتركيا لبحث التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مطلع عام 2014.

وفي عام 2015 رصدت أجهزة أمنية لقاء لقيادات التنظيم مع عناصر من حزب الله وإيرانيين في لبنان، ناقش آليات الدعم، وحضره السياسي المصري الهارب في تركيا، المسؤول عن المنظومة الإعلامية للإخوان، أيمن نور.