المشري يُناقض نفسه.. ينفى وجود المرتزقة السوريين ويؤكد: الموجودين سوريين تم تجنيسهم بالجنسية التركية

قال رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، إنه تقدم بمبادرة في عام 2019م، كانت تتضمن تحديد 24 ديسمبر 2020م، وليس عام 2021م، موعدًا للانتخابات، لكن عدم تجاوب الأطراف المختلفة مع المبادرة أجّل الانتخابات حتى أقرها ملتقى الحوار، وهو الأمر الذي رحب به مجلسه.

المشري، وفي تصريحات متلفزة، قال: “أن المجلس يؤيد إجراء الانتخابات وسيحرص على أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تكون هناك ضمانات لقبول الأطراف بنتائجها”.

وزعم أن “أكبر مشكلة تواجهها ليبيا هي الدستور، معربًا عن اعتقاده أن عدم إقرار دستور يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وهو أمر لا تتحمله ليبيا، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يتم خرقه من قبل الجميع”.

وأشار إلى لقاء تم اليوم مع لجنة المناصب السيادية، أبدى خلاله رأيه برفض المحاصصة في المناصب، ورغبته في فتح المناصب أمام جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة لاختيار منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، رغم أن منصب النائب من اختصاص مجلس الدولة.

وفيما يتعلق بالمرتزقة، أكد أن كل ليبي وطني لابد أن يكون حريصا على مغادرتهم، بشرط أن يغادر جميع المرتزقة.

واعتبر أن القوات التركية موجودة في ليبيا بشكل شرعي وفي إطار قانوني حيث جاءت استجابة لنداء من ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها لمنع تقدم القوات المسلحة العربية الليبية إلى طرابلس.

ورأى أن هناك فرقا كبيرا بين قوة دخلت البلاد بشكل رسمي ومعروف عددها بدقة وأماكن تواجدها وتملك الدولة إخراجها بجرة قلم، على حد تعبيره، وبين قوات مرتزقة غير معلومة العدد ومنتشرة في أماكن مختلفة، ممثلة خطرا على أمن ليبيا القومي.

ونفى وجود مرتزقة سوريين في ليبيا، قائلا إن الموجودين هم أتراك من أصول سورية أو سوريون تم تجنيسهم بالجنسية التركية، موضحًا أن السيادة الليبية مقدمة على كل الاعتبارات الأخرى، فيما أوضح أن السيادة تعني القدرة على اتخاذ القرار، وهو ما تملكه ليبيا بشأن الأتراك الموجودين على أرضها.

وعن السبب الذي يدفع تركيا لمساعدة ليبيا أكد أن الأمر ليس أكثر من مصالح متبادلة بين الطرفين، موضحا أنه أثناء حرب تحرير طرابلس من قبل القوات المسلحة العربية الليبية كانت تركيا تتعرض لحصار من قبل الدول التي كونت حلفا بشأن الغاز المكتشف في البحر المتوسط وهي قبرص واليونان ومصر ولبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت لها فرصة كسر هذا الطوق بالاتفاقية البحرية مع ليبيا.

وبالنسبة لمصلحة ليبيا في الوجود التركي، أشار إلى أنها “تتمثل في الدفاع عن المشروع الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في مواجهة مشروع الديكتاتورية”، على حد زعمه.