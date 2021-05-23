المشري: أدرس الترشح للانتخابات الرئاسية والوجود التركي في القواعد الليبية شرعي

عبر رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، عن تأييد مجلس الدولة المطالبات بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، موضحا أن الخلاف يدور حول الآليات، والكيفية التي تخرج بها هذه القوات على التوازي أم التوالي.

وبخصوص ما نسب إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بهذا الشأن في حديثها أمام البرلمان الإيطالي، أوضح المشري في تصريحات متلفزة، أن اعتراض مجلس الدولة له شقين الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ”المساواة” بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

ودافع عن وجود القوات التركية المحتلة داخل ليبيا، زاعماً أن وجودها شرعي، ويأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019.

وقال: “لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع أخراجه بورقة، وبين وجود أخر غير شرعي، لا نعرف عنه شئ، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة”، على حد زعمه.

وأضاف: “جزءا كبيرا من الأزمة في ليبيا مرده عدم الاستفتاء إلى الآن على مشروع الدستور، مؤكدا تفضيله إجراء الانتخابات العامة في ظل وجود دستور يحتكم إليه الجميع”.

وأكد المشري، تأييد وحرص ما يسمى “مجلس الدولة” على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم تشديده على أن إجراء الانتخابات دون دستور يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وهو ما لا تتحمله ليبيا حاليا”، حسب قوله.

وقال: “لا اعتقد أن ليبيا تتحمل مراحل انتقالية جديدة؛ فلابد من وجود نصوص دستورية يتم الاحتكام إليها لحل النزاعات”، مضيفاً: “الإعلان الدستوري يتم خرقه بشكل يومي من الحكومة والنواب والعديد من السلطات”.

وألمح المشري إلى تسبب المؤتمر الوطني العام في جزء من المشكلة فيما يخص الدستور، قائلا: “عند وضع دستور، فإن كل المجتمعات تلجأ إلى طريقتين فإما أن يختار البرلمان لجنة مهنية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو يتم انتخاب هيئة تأسيسية للدستور تكتبه ولا يتم الاستفتاء عليه”.

وتابع: “ما حدث للأسف الشديد أن المؤتمر الوطني العام، نتيجة مثاليته، قرر انتخاب هيئة تأسيسية لكتابة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء. وهذا لا يحدث في كل العالم”.

وأكد المشري حرص مجلس الدولة على إجراء انتخابات “حرة”، و”نزيهة”، و”شفافة” في 24 ديسمبر المقبل، مشدداً على عمل المجلس على أن “تكون هناك بشكل أو بأخر ضمانات لقبول الأطراف المختلفة نتائجها”.

وأضاف: “إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا عمل مجلس الدولة على حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار المشري إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا لا تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد.