مصادر مُطلعة: كوبيش زار أنقرة لإقناع الأتراك بالتفاعل الإيجابي مع قرار إجلاء قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا

أكدت مصادر مُطلعة، أمس السبت، أن الزيارة التي دشنها المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش إلى أنقرة، تصب في اتجاه العمل على تنفيذ القرار الأممي والدولي بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء عن ليبيا وإقناع المسؤولين الأتراك بالتفاعل الإيجابي معه.

وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة “البيان” الإماراتية، إلى أن هذا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، وتعرضت بسببه إلى حملة من جماعة الإخوان التي تحاول عرقلة إخراج القوات التركية، باعتبارها دخلت البلاد تحت غطاء اتفاق سياسي بين رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر 2019م.

كما نقلت “البيان” عن مصادر مطلعة، إن قرار الحسم الدولي بشأن إجلاء كل المسلحين الأجانب من البلاد، سيصدر عن مؤتمر برلين 2 المقرر عقده في 26 يونيو المقبل، والذي ستصدر عنه قرارات ملزمة بخصوص مختلف الملفات المطروحة على الساحة الليبية، ومنها ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، والانتخابات، وتنفيذ كل بنود الاتفاق العسكري وتوحيد المؤسسة العسكرية.