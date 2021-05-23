أوحيدة: حكومة الدبيبة لم تبدأ حتى اللحظة في معالجة معوقات لتطبيق تفاهمات برلين 1

رأى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أمس السبت، أن أمريكا الآن حريصة أكثر من أي وقت مضى على تغيير الوضع القائم في ليبيا عبر تنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة، متسائلاً في الوقت ذاته: “ألا تعلم الإدارة الأمريكية أنه وفقا لما نصت عليه تفاهمات برلين الأخيرة فإن العرقلة حتى الآن هي من السلطة التنفيذية الجديدة؟”.

أوحيدة، وفي تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، قال: “أن الحكومة لم تبدأ بعد في معالجة المعوقات، ومن أهمها توحيد المؤسسة العسكرية، بدءًا من تبني تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإصدار قرارات بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أينما كانت، وحتى طلب مساعدة المجتمع الدولي في ذلك، كون ليبيا لا زالت تحت البند السابع، مردفا: “عندها سيتضح المعرقلون الحقيقيون هل هم من الداخل أم من الخارج”.

وعن القاعدة الدستورية التي ستُجرى عليها الانتخابات، أشار أوحيدة، إلى أن اتفاق “الغردقة” الأخير قد حسم الأمر، لافتًا إلى أنه على المبعوث الأممي الضغط لتنفيذ ذلك وتحديد من هو المعرقل في هذا الملف بدلاً من الهروب إلى الأمام باختيار لجنة بديلة مُنبثقة من ملتقى الحوار السياسي لوضع قاعدة دستورية لانتخابات مرحلة انتقالية جديدة من الصعب القبول بها، حسب تصوره.