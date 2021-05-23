تقرير إيطالي: تغريدة “نورلاند” المزيفة وراءها أطراف رافضة لإصراره على تحديد 24 ديسمبر موعدًا للانتخابات

سلط تقرير إيطالي الضوء على ما أسماها “الحرب السيبرانية التي يشنها الجيش الإلكتروني في طرابلس”، منوها بانتشار تغريدة منسوبة لسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا يقول فيها: “نطالب (القائد العام المشير خليفة) حفتر بترك المشهد السياسي الليبي والمثول أمام القضاء”، ما استدعى رد السفارة بالقول إنها “مزيفة”.

ونوه تقرير لمجلة “فورميكي” الإيطالية، بانتشار متقاطع لوثائق مزورة لأول مرة باسم المبعوث الأمريكي الجديد نورلاند، رأى أنها تهدف لزعزعة الاستقرار السياسي بين طرابلس وبنغازي.

وذكر أنه بعد أيام قليلة من تعيين السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، كمبعوث خاص أيضًا للولايات المتحدة، “تحدث حقيقة يستخف بها معظم الصحفيين الليبيين الذين اعتادوا الإبحار في بحر الزيف اليومي تمثل نقلة نوعية في الحرب السيبرانية التي يشنها ما يسمى الجيش الإلكتروني في طرابلس”.

ونوه باللقاء بين نورلاند ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة، مشيرا إلى ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب، حميد الصافي، من أن الجانبين بحثا الخطوات الفعلية المُتخذة للمضي قدما في العمل المتفق عليه مع نتائج مؤتمر برلين، وأن نورلاند جدد وجهة نظر واشنطن في عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية.

وأضاف الصافي، بحسب التقرير، أن زيارة المستشار صالح للقاهرة جاءت بدعوة رسمية أمريكية، وأن نورلاند أبلغ المستشار صالح بأن واشنطن ستفرض عقوبات على من يعرقل عمل المؤسسات الليبية ويدعم توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، وأنه تم بحث توافق الرؤية الأمريكية مع رؤية نظيرتها المصرية بشأن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وتابع التقرير: “إنها فرصة مغرية للفصائل الأكثر تطرفا في طرابلس، والتي لا تنظر بعين الرضا إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في ليبيا، للتدخل لتعكير صفو المياه ونزع الشرعية عن عمل نورلاند من خلال نشر أخبار كاذبة، ولهذه المناسبة، تم استخدام تغريدة مزيفة موقعة من السفارة الأمريكية في طرابلس”.

ورأى أن التصريح كان سيثير ضجة كبيرة لو كان صحيحا، ورد فعل غاضب من الشرق الليبي، إلا أن السفارة الأمريكية في ليبيا نفسها تدخلت ونفت ذلك بشكل قاطع ووضعت التصريح في فئة الأخبار الكاذبة.

وقالت السفارة: “شخص ما يحاول الخداع، هنا مثال مناسب للمعلومات الخاطئة التي تم تحديدها بين المستخدمين الليبيين، تم إرسال هذا المنشور المزيف كصورة وليس كرابط أو مُضمَّن في حساب السفارة الأمريكية على تويتر، لماذا؟ بسبب عدم وجود مثل هذه التغريدة”.

ورأى أن منصب نورلاند الجديد كان حساسًا للغاية، ومن ثم سارعت مجموعات المجتمع المدني الليبية والأحزاب الديمقراطية الوطنية إلى التعبير عن سعادتها بتعيين نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا، وقالوا في بيان إنه عمل بلا كلل خلال المرحلة الأخيرة للسماح للشعب الليبي باتخاذ خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية على الهواء مباشرة، في 24 ديسمبر.

وقرر أن المشكلة في أن كلا الجانبين لديهما من لا يريد الوصول إلى هذه الانتخابات، والعقبة الأكبر تتعلق بالتحديد بخروج المرتزقة من البلاد.

ونسب إلى العديد من المراقبين والمحللين الليبيين، رؤيتهم أن تعيين نورلاند يُظهر أن واشنطن أرادت أيضًا تكليفه بمهام ربما لم يتم الإعلان عنها، فيما شددت وزارة الخارجية الليبية، في تعليقها على تعيين نورلاند، على أهمية تبني موقف موحد للمجتمع الدولي يدعم بشكل فعال العملية السياسية.

وذكر أن انتشار الأخبار الكاذبة الآن أصبح على جدول الأعمال في طرابلس، وأن هذا الأسلوب انفجر بشكل خاص في نوفمبر الماضي، عندما انعقد منتدى الحوار السياسي في تونس، والذي أدى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع: “في تلك الأيام، تم تداول وثائق رسمية على ما يبدو، لكنها في الواقع مزيفة، والتي خلطت بعض أجزاء من مسودة الاتفاقية المعنية بجزء مبتكر تمامًا، كان الهدف هو إفشال الحوار، لدرجة أن ستيفاني ويليامز نفسها، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا في ذلك الوقت، اضطرت للتدخل من خلال كتابة تحذير من الاحتيال والمعلومات المضللة التي تهدف إلى تعطيل مسار منتدى حوار سياسي، عبر الحساب الرسمي للبعثة على الفيس بوك”.

وتطرق التقرير إلى ما اعتبره “الموضوع الأهم” بمشروع موازنة 2021م، والتي يعتمد عليها مستقبل حكومة الدبيبة، والذي ينتظر دعوة البرلمان للتصويت الأسبوع المقبل، قائلا إنه تم تداول وثيقة مزورة موقعة من “مجلس الدولة” قيل فيها إنه سمح للحكومة بالمصادقة على الميزانية حتى بدون موافقة البرلمان، ما مثل استفزازا قويا للنواب.

ولفت إلى وثيقة أخرى في الأيام الأخيرة قال إنها كاذبة ويشتبه في تداولها من قبل أطراف موجودة في طرابلس، تنص على أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أعطى الضوء الأخضر لتمويل الميزانية حتى دون تصويت البرلمان.

وأشار إلى عشرات المرات التي قال إن المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة، تدخل فيها بشكل مباشر، وكتب على انفراد للصحافيين لنفي الاتصالات الكاذبة المنسوبة إليه، أو مصداقية حسابات فيسبوك الوهمية التي نشأت باسم رئيسه التنفيذي.

وقال إنه إلى جانب حرب الوثائق المزورة المتداولة بين الصحفيين الليبيين، يجب النظر للدول المشاركة في الصراع الليبي، خاصة تركيا، المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث الشبكات التي تحاول بطرق مختلفة التدخل في الأزمة.

وأقر بأن جماعة الإخوان الإرهابية تخلق مشاكل لأنها تسعى للحصول على مكاسب مهمة في ليبيا.