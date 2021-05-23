التويجر: المبعوث الأمريكي يضغط على رئيس النواب لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر المُقبل

رأى عضو ما يعرف بـ”تجمع المشروع الوطني”، عيسى التويجر، أمس السبت، أن هناك تغيرًا في الموقف الأمريكي بخصوص ليبيا ودعم الاستقرار بها منذ تولى جو بايدن قيادة البلاد، لذا دعمت واشنطن تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات يعقبها إخراج المرتزقة.

واعتبر التويجر في تصريح لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن مساعدي الرئيس الأمريكي استطاعوا من خلال بعثة الأمم المتحدة إيقاف الحرب في ليبيا، وجمع الأطراف بتجاوز مجلسي النواب والدولة.

وزعم قائلاً: “لكن المستشار عقيلة صالح ومن ورائه الدول المعرقلة أظهروا عرقلة واضحة لتوحيد المؤسسات، تمثلت في منع رئيس الحكومة من زيارة مدينة بنغازي، والمماطلة في اعتماد الميزانية والضغط للحصول على مزيد من المناصب”، معتقدًا أن لقاءات وتحركات المبعوث الأمريكي، جاءت لمزيد من الضغط على المستشار صالح لضمان إجراء الانتخابات في موعدها أو خلال 6 أشهر من موعدها على الأكثر، وفق قوله وتقديره.