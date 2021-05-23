مبعوث النيجر بمجلس الأمن: متخوفون من انتشار الأسلحة وانتقال المقاتلين الأجانب من ليبيا لدول الساحل

اعتبر مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، الجمعة، أن التحدي الأول أمام أمن دول الساحل المجاورة لليبيا، هو تأمين ومراقبة الحدود.

وبحسب ما نقلته بعثة النيجر في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد عبر مندوب البعثة خلال مداخلته أمام مجلس الأمن، عن مخاوف بلاده بشأن وضع المهاجرين واللاجئين المقدر بحوالي 571 ألف في ليبيا، مؤكدا على الحاجة إلى مراجعة سياسة إنزال المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتراضهم في البحر على الأراضي الليبية.

وأضاف: “أنه على الصعيد الأمني، وبعد عشر سنوات من الحرب بين الأشقاء، تحرز ليبيا تقدمًا نحو السلام الدائم بفضل جهود المصالحة التي يقودها الليبيون أنفسهم والدعم الإيجابي من دول الجوار والمجتمع الدولي”.

وتابع: “أنه في مواجهة خطر انتشار الأسلحة المتطورة والمقاتلين المدربين تدريباً جيداً والمتمرسين، عبر الحدود المليئة بالثغرات لدول الساحل المجاورة لليبيا، فإن التحدي الأول الذي يجب مواجهته هو تأمين ومراقبة هذه الحدود”.