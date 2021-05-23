زليتن تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

سجلت بلدية زليتن، 16 إصابة بفيروس كورونا أمس السبت وحالة وفاة في قسم العزل بالبلدية.

وقال المختبر المرجعي زليتن، في بيان اليوم، إنه قام بتحليل 170 مسحة أنفية أظهرت التحاليل سلبية 186 حالة، منها 153 بالبلدية و33 من خارج البلدية.

فيما أكدت التحاليل المعملية إصابة 16 حالة منها 14 من البلدية وحالتان من خارج البلدية، كذلك تم تسجيل عينة موجبة لحالة مكررة لم تشفى بعد.

وبهذا يكون إجمالي عدد المسحات الأنفية التي سجلها المختبر المرجعي زليتن 34660 مسحة أنفية حتى الخميس الماضي.

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