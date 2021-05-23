مركز كوفي عنان للسلام: الإرهاب في خليج غينيا سيستمر طالما ظلت ليبيا غير مستقرة

ألقى رئيس مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام “KAIPTC”، فرانسيس أوفوري، باللوم على الأزمة في ليبيا، فيما يتعلق بالقرصنة المعقدة وغيرها من أعمال العنف المسلح في خليج غينيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الأمة الإلكترونية” النيجيرية، تحدث أوفوري في افتتاح تدريب الأمن البحري لمدة خمسة أيام لوكالات إنفاذ القانون البحري الرئيسية في جزيرة فيكتوريا، في لاغوس.

وفي سياق حديثه عن القضية خلال مقابلة جانبية، شدد أوفوري على أنه طالما ظلت ليبيا غير مستقرة، فإن الإجرام في الخليج سيستمر، مشيرًا إلى أن المجرمين أصبحوا الآن أكثر تعقيدًا بسبب دخول الأسلحة إلى منطقة الخليج من ليبيا.

وأكد أوفوري أن الجرائم في خليج غينيا ستستمر في ظل عدم استقرار ليبيا، بالنظر إلى التعقيد الذي يتعامل به هؤلاء المجرمون في البحر، موضحًا: “أي شخص يتابع الوضع في ليبيا يعلم أن هناك انتشارًا للأسلحة في منطقة الساحل نتيجة لعدم الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف، أنه بمجرد أن تجد هذه الأسلحة مساحة في منطقة الساحل، فإنها بالتأكيد ستجد مساحة في منطقة جنوب غرب إفريقيا على طول الدول الساحلية، غانا وجمهورية بنين ونيجيريا والكاميرون وتلك الموجودة على طول الساحل.

وبحسب التقرير، أكد أوفوري أن القراصنة أصبحت أكثر تطورا، وعلى نحو متزايد، بسبب الأسلحة التي قد تأتي إلى حد كبير من ليبيا ومن ثم يتم شراؤها من خلال وسائل أخرى”.