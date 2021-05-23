رئيس المجلس الاقتصادي التونسي: انفتاح تجاري على ليبيا بمشاركة 1200 رجل أعمال تونسي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي التونسي أنيس الجزيري وجود انطلاقة حقيقية للتعاون التجاري بين تونس وليبيا، رغم التحضير في ظل ضغوط وظروف صعبة.

وأوضح الجزيري في تصريحات موقع “راديو موزايك” التونسي، أن هناك أكثر من 500 رجل أعمال قدموا إلى ليبيا عن طريق البر، بالإضافة إلى حوالي 700 رجل وامرأة أعمال سيصلون عشية اليوم في رحلة جوية إلى البلاد.

وأضاف أن زيارة رئيس حكومة بلاده هشام المشيشي ووفد كبير من رجال الأعمال في 3 رحلات تتزامن مع افتتاح أول خطوط عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا، ما يمثل مؤشرا إيجابيا.

وذكر أنه تم تسجيل مشاركة نحو 170 رجل أعمال تونسي من كل القطاعات في معرض اقتصادي مشترك بحضور وزيري التجهيز والنقل التونسيين، وسط دعم كبير من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون الخارجية.