مجموعة الأزمات الدولية: يواجه الدبيبة والمجلس الرئاسي مهمة شديدة الصعوبة تتمثل في إعادة توحيد بلد

رأت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، أن تشكيل حكومة موحدة تتمتع بدعم المجموعات السياسية في ليبيا، وتحالفاتها، إنجازاً تاريخياً؛ حيث تعمل هذه الحكومة على تحضّير الأرضية لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية التي كانت منقسمة حتى الآن.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها، أن “الذي ينبغي على الأطراف الليبية فعله، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية الانتقالية وتحاشي التشابكات الإجرائية، هو الاتفاق على الإطار القانوني للانتخابات في أواخر العام الجاري، موضحة أنه ينبغي على مجلس النواب أن يعترف صراحة بالمجلس الرئاسي الجديد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نصّت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة في نوفمبر 2020م”، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه “رغم عدم احتمالية عودة الحرب في البلاد قريبًا في ضوء إشارة الأطراف العسكرية، في البلاد بأنهما سيعملان مع السلطة التنفيذية الجديدة، وإعلان دول العالم دعمهم لحكومة الوحدة المؤقتة، إلا أن ثمة تحديات هائلة تواجه إعادة توحيد البلاد والتحضير للانتخابات في وقت لاحق من عام 2021م.

وأوضح، أنه ثمة تحديّان بارزان على نحو خاص الأول، هو غياب إطار قانوني وخطة للانتخابات، والثاني هو غياب الوضوح حيال المؤسسة العسكرية، مؤكدا على أنه ينبغي أن تكون معالجة هاتين المشكلتين أولوية لرئيس الوزراء، والمجلس الرئاسي ومجلس النواب.

وأضاف: ”وينبغي على الأمم المتحدة الاستمرار في مساعدة هذه الجهود”، معتبرا أنه لا يمكن وصف التطورات التي أفضت إلى تعيين حكومة وحدة مؤقتة جديدة بأقل من مذهلة.

وتابع: ”فقد وقّع الأطراف الليبية اتفاقاً لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020م، إلا أن المحادثات السياسية التالية بوساطة من الأمم المتحدة ظلت متوقفة”، مبينا أنه حدث اختراق في مطلع فبراير، عندما رشح منتدى الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، والمكوّن من ممثلين عن المكونات المتعددة في البلاد، الدبيبة كرئيس للوزراء ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص.

وأردف: “وخلال أسابيع، قدم رئيس الوزراء الجديد حكومته، وفي 10 مارس، فاز في تصويت لمنح الثقة في البرلمان المنقسم. وبعد خمسة أيام، أقسمت حكومته اليمين، لتقوم الحكومتان بعد ذلك بتسليم السلطة”، لافتا إلى أنه رغم هذا التقدم، يواجه الدبيبة والمجلس الرئاسي مهمة شديدة الصعوبة تتمثل في إعادة توحيد بلد ما يزال منقسما جغرافياً وسياسياً.

ونوه إلى أن معظم الليبيين يأملون، بأن تقوم حكومة الوحدة المؤقتة، بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة إطلاق الاقتصاد وتعزيز المصالحة بعد سنوات من الفوضى، إضافة إلى ذلك، فإنهم يتوقعون منها أن تنفذ خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الأطراف الليبية؛ أي تنظيم انتخابات وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة، بما في ذلك الجيش والمصرف المركزي.

وأشار إلى أنه ما من مهمة من هذه المهمات ستكون سريعة أو دون ألم؛ وستتطلب جميعها وقتاً وجهوداً متضافرة، مؤكدا أنه هناك ثمة عقبتان من شأنهما أن تعرضا العملية الانتخابية للخطر، تتعلق الأولى بوضع إطار للانتخابات؛ حيث اتفقت الأطراف الليبية على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021م، لكنها لم تقرر حتى الآن طبيعة الهدف الذي ترمي إليه.

واستطرد: “الموافقة على مسودة دستور وضعته لجنة منتخبة في عام 2017 م، لكن لم يتم طرحه على التصويت الشعبي؛ أو انتخاب برلمان جديد؛ أو اختيار برلمان ورئيس”، معتقدا أنه ليس لهذا النقاش الذي يُحدث استقطاباً جواب صحيح أو خاطئ؛ إذ يمكن لإجراء استفتاء على مسودة دستور أولاً، أن يساعد في تسوية الأزمة منذ عدة سنوات بشأن الإطار الدستوري للحوكمة؛ وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيوفر تفويضاً بإجراء انتخابات تليه، بما في ذلك انتخابات رئاسية مباشرة.

وقدر بأن هذا الاستفتاء، يمكنه أن يؤجل تلك الانتخابات وكذلك تشكيل حكومة تتمتع بتفويض شعبي، مستدركا: “أما اختيار المضي مباشرة إلى صندوق الاقتراع فإنه سيوفر وقتاً، لكن الليبيين ما يزالون منقسمين على ما إذا كانوا يفضلون نظاماً برلمانياً أو رئاسياً في الحكم رغم أن مسودة الدستور تنص على الخيار الثاني”.

وبّين، أن لكلا النظامين “البرلماني والرئاسي” مزايا ومساوئ، حاثا حكومة الوحدة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي، دعوة الأطراف السياسية للاتفاق على أي من عمليتي التصويت تجري أولاً وأن تدعو البرلمان للموافقة على الإطار القانوني الضروري كي تتمكن الهيئة الانتخابية الليبية من تنظيم الانتخابات.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية، أنه ثمة دعم واسع لفكرة إجراء الانتخابات، لكن الدبيبة راوغ فعبّر عن دعمه لها علناً، في حين يعبر في مجالسه الخاصة عن رغبته بالبقاء في السلطة لعامين على الأقل، وفي الوقت نفسه، تجنب الدخول في النقاش الحاد حول أي من العمليتين ينبغي إجراؤها.

كما ذكرت مجموعة الأزمات الدولية: “يعبّر معظم البرلمانيين عن دعمهم للانتخابات لكن في مجالسهم الخاصة يعبرون عن رغبة بتأجيلها، على الأقل لأن ذلك يسمح لهم بالتمسك بمناصبهم”، مشيرًا إلى أن مثل هذا التردد، يخاطر بإثارة الاستياء الشعبي وإحداث أزمة سياسية جديدة.

ونصحت لتحاشي مثل ذلك الاحتمال، ينبغي على منتدى الحوار السياسي الليبي أن يتدخل لكسر المأزق، معتقدة أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى توافق بالنظر إلى مدى الانقسام الذي ما يزال يثيره ترتيب العمليات الدستورية والانتخابية.

وأكملت: “لكن، وعلى عكس أي من المؤسسات القائمة، التي لا تمتلك حافزاً كبيراً على تغيير الوضع الراهن، فإن أعضاء المنتدى يمتلكون فرصة أكبر بتحريك العملية السياسية إلى الأمام، كما فعلوا في فبراير، عندما اختاروا سلطة تنفيذية جديدة.

وشددت على أنه ينبغي على الموفدين أن يصوتوا داخلياً على مقترح خارطة الطريق الانتخابية التي قدمها أعضاء اللجنة القانونية للمنتدى (الذي يفتقر إلى الإجماع على عدد من النقاط) والاتفاق على دعم أي نسخة أخيرة تحظى بالأغلبية.