نقيب معلمي طبرق: سيستمر اعتصامنا في حال عدم إدراج قانون الزيادة ضمن الميزانية

قال نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر إنهم ينتظرون جلسة مجلس النواب المقبلة المزمع عقدها الإثنين المقبل الموافق للرابع والعشرين من الشهر الجاري لاعتماد الميزانية.

نصر، وخلال تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، أكد أنه ستكون لنا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة بمشاركة معلمين من كل المنطقة الشرقية من أجدابيا إلى أمساعد.

وطالب باعتماد قانون الزيادة، وأن يتم إدراجها ضمن الميزانية المعتمدة، مهددًا أنه إذا لم يتم اعتماد الزيادة سوف يستمر اعتصامنا للمطالبة بحقوقنا الشرعية .