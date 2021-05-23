قريبا إطلاق الخط البحري تونس – مصراتة

أعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة في تصريح لاذاعة موزاييك السبت 22 ماي 2021 أنهم تلقوا تعهدات موافقة مبدئية من وزير النقل معز شقشوق لمنحهم التراخيص لإطلاق الخط البحري السياحي والتجاري مصراتة-تونس والذي سيكون رابطا بين ليبيا وحلق الوادي وجرجيس، بعد الحصول على موافقة وزيري المالية والداخلية بالنيابة واستيفاء الإجراءات من الجانب التونسي.

وتحدث عن وجود مساع لإطلاق خط بحري لفائدة الجالية الليبية يربط بين دول أوروبا ومدينة جرجيس بتونس ليستهدف نحو 4 آلاف مسافرا شهريا، ونحو 1800 سيارة بين عالية وتجارية ونحو 12 الف طن من البضائع .