«سميرة الفرجاني»: يجب إقالة «عماد السائح» قبل الانتخابات لأنه «غير أمين»

طالبت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، غير الشرعية، بإقالة عماد السائح رئيس المؤسسة الوطنية للانتخابات لأنه غير أمين، على حد زعمها، مشيرة إلى أن السائح، يقول إن أي تغيير في رئاسة المفوضية سيربك عملية الانتخابات”.

وأضافت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحدث بمنطق غريب وكأنه حاكم للبلاد وبدونه سينتهي كل شئ؟”.

وتساءلت:” هل العملية الانتخابية يقوم بها عماد السائح أم أن معظمها تعتمد على المدارس والمدراء والأساتذه العاملين بها، وإلا يكفي صمته وتواطئه في انتخابات برلمان طبرق الذي صمت عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بها والتجاوزات، بل وحتى التزوير؟”.

وتابعت الفرجاني:” بعد ضغط كبير من المجتمع المدني اضطر للاعتراف 23 مركزا للاعتراف بتزوير وخروقات، وبرغم هذا رفض أن يعاد بها الانتخابات لأن النتائج كانت لصالح تيار جبريل”.

وشددت على ضرورة المطالبة بإقالة عماد السائح قبل الانتخابات لأنه شخص غير أمين، فمن صمت عن كل ماحدث في انتخابات البرلمان لاثقة فيه أبدا، ويجب إقالته خصوصا بعد أن طالبت ببقائه بعض الدول، وهذا يضع عليه الآلاف من علامات الاستفهام، ما دخل دول العالم في إبقاء أو إقالة رئيس مفوضية انتخابات لدولة ليست دولتهم”.

وتساءلت أيضا:” لماذ يتدخلون بشكل سافر في بلادنا؟، إن لم تكن هذه الدول تعول عليه في أمر ما، ولا ننسى أن تم تغيير رئاسة المفوضية بعد انتخابات المؤتمر الوطني ولم يحدث شئ ولم ينقلب العالم، ولم تقف الانتخابات، بل في نظري يجب تغيير المفوضية بعد كل انتخابات حتي نتجنب الكثير من الأمور التي تضر بنتائج الانتخابات.

وكان عماد السائح، قد كشف في وقت سابق، عدة مفاجآت بشأن موقف مجلس الدولة من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

قال عماد السائح في حوار مع قناة “الوسط”، الخميس الماضي، ورصدته “الساعة 24”: “بالنسبة للاستفتاء على الدستور، استلمنا القانون رقم 6 من مجلس النواب عام 2018 وقد بدأنا في الإعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور في ذلك الوقت، لكن ما يجب أن يسمعه الليبيين اليوم هو أن مجلس الدولة وجه برسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجيء بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا”.

وتابع رئيس المفوضية العليا للانتخابات: “حينها رفض فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق تمويل الاستفتاء على الدستور وقال لي بالحرف الواحد: أنا لن أمول عملية خاسرة”.

وواصل قائلًا: “السبب في تغير موقف مجلس الدولة من قانون الاستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، فقد أودوا بهذه البلاد ما وصلت إليه اليوم”.

وأردف رئيس المفوضية العليا للانتخابات قائلًا: “طرحنا على مجلس الدولة فكرة الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر المقبل جنبا إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد رفضوا ذلك رفضا قاطعا”.