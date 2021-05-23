البحرية الليبية تنقذ (261) مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 261 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.
وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 زوارق مطاطية.
وأشار إلى أنه فور تلقيهم نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وأوضح الناطق أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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