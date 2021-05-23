“معيتيق”: انهيار الاقتصاد التونسي له عواقب وخيمة على ليبيا

رأى النائب السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن زيارة الوفد التونسي الذي يضم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعددا من رجال الاقتصاد والمال يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية.

وأضاف معيتيق أن انهيار الاقتصاد التونسي، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس بالعكس.

وأشار إلى أن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية