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“معيتيق”: انهيار الاقتصاد التونسي له عواقب وخيمة على ليبيا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى النائب السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن زيارة الوفد التونسي الذي يضم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعددا من رجال الاقتصاد والمال يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية.

وأضاف معيتيق أن انهيار الاقتصاد التونسي، ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس بالعكس.

وأشار إلى أن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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