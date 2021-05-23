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لجنة وزارة لصحة تبحث مشاكل ومختنقات مستشفى الجلاء بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

بحثت اللجنة المُكلفة من قِبل وزير الصحة في حكومة الوحدة مع مدير مستشفى الجلاء للحوادث بمدينة بنغازي المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل اليومي بالمستشفى.

واستعرضت اللجنة مع مدير المستشفى خلال الاجتماع أمس السبت مشاكل الطواقم الطبية المساعدة، كما تم عرض ملف صيانة المعدات الطبية وآلية توفير غاز الأكسجين والمعدات الطبية التي يحتاجه المستشفى.

وتم التطرق إلى آلية ربط المستشفيات بالغرفة المركزية بالوزارة وتفعيلها، لضمان سهولة نقل وتبادل المعلومات وضمان حلول سريعة وعاجلة في حالات الأزمات.

يشار إلى أن اللجنة مُكونة من الدكتور مصطفى أرحومة، الدكتور حاتم العوامي ورئيس ديوان المنطقة الشرقية إسماعيل العيضة؛ وكُلفت من قِبل وزير الصحة للوقوف بشكل عاجل على كافة المشاكل والصعوبات التي تعرقل سير العمل بالمستشفيات في مدينة بنغازي.

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اخبار ليبيا 24

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