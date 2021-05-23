“الصحة” تزود مراكز العزل في المنطقة الشرقية بخزانات لحفظ الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة تزويد 8 مراكز لعزل مصابي فيروس كورونا في المنطقة الشرقية بخزانات لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 5000 لتر.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية إلى أن هذه المراكز هي: مركز العزل اجدابيا، مركز العزل الكوافية بنغازي، مركز العزل الهواري، مركز العزل المرج، مركز العزل البيضاء، مركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية بشحات، مركز العزل درنة ومركز العزل طبرق.

وجاءت هذه الخطوة بناء على ما تم الوقوف عليه من قبل وزير الصحة علي الزناتي خلال الجولات التفقدية التي قام بها إلى المرافق الصحية ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية منتصف شهر مايو، من احتياجات، ومن أهمها توفير غاز الأكسجين الطبي.

كما تم إتمام إجراءات شحن خزان سعته 20.000 لتر لمركز العزل بمركز بنغازي الطبي، وتوريد مصنع للأكسجين لمركز العزل طبرق.

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