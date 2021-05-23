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رئيس التكتل المدني: تركيا ستماطل في خروج المرتزقة للحفاظ على أطماعها بليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الدكتور محمد سعد امبارك، رئيس التكتل المدني الديمقراطي، إن الليبيين يرفضون الهيمنة العسكرية والسياسية من أي دولة كانت، مرجحاً أن تقوم تركيا بالمماطلة للحفاظ على مواقعها في ليبيا، باعتبارها وقعت اتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق السابقة، والتي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.

وأضاف امبارك، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24” أن الليبيين يرحبون بأي جهود تبذل في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشار إلى أن ملف المرتزقة يجب أن يكون من أولويات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وأي تحركات لها للضغط على الجانب التركي ستكون مؤثرة.

وأشار امبارك إلى أن الليبيين قادرون على تشكيل ضغط من نوع آخر على تركيا، لأنهم لن يقبلوا باستمرار وجود المرتزقة المتطرفين في بلادهم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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