رئيس التكتل المدني: الليبييون يرحبون بأي جهود تبذل في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

ليببا – قال رئيس التكتل المدني محمد امبارك إن الليبيين يرفضون الهيمنة العسكرية والسياسية من أي دولة كانت.

امبارك وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، رجح أن تقوم تركيا بالمماطلة للحفاظ على مواقعها في ليبيا، باعتبارها وقعت اتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق السابقة والتي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.

وأكد رئيس التكتل المدني الديمقراطي أن الليبيين يرحبون بأي جهود تبذل في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشار امبارك إلى أن ملف المرتزقة يجب أن يكون من أولويات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وأي تحركات لها للضغط على الجانب التركي ستكون مؤثرة.

واختتم امبارك بالتأكيد على أن الليبيين قادرون على تشكيل ضغط من نوع آخر على تركيا؛ لأنهم لن يقبلوا باستمرار وجود المرتزقة المتطرفين في بلادهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية