“الأرصاد”: رياح نشطة على المناطق الساحلية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بداية من اليوم الأحد.

ولفت المركز في الملخص العام إلى ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا خاصةً الدواخل مع رياح نشطة نسبياً على المناطق الساحلية .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: مشمس .

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء تتحول تدريجياً من مساء غد إلى شمالية غربية فشمالية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28 – 32) مْ على المناطق الساحلية، وما بين ( 35 – 40) مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم غد على أغلب المناطق، وتتراجع بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

• الطقس: مشمس.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 -30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين (32 -36) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: مشمس مع ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: مشمس.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 37) مْ.

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