داخليتا ليبيا وتونس تبحثان تسهيل حركة عبور المسافرين

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية والمكلف بقطاع الأمن بكل فروعه على مستوى تونس زهير الصديق والقنصل التونسي بليبيا وعدد من المستشارين بالسفارة التونسية بطرابلس تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية، وكذلك مناقشة إمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحام بهذه المعابر، كما تم مناقشة موضوع تسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية على هامش زيارة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي للعاصمة طرابلس التطرق إلى مسألة تشابه الأسماء وضرورة وضع الحلول السريعة لها، ومناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين كما تم التطرق لقضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين وإيجاد الخطط الأمنية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع الأمنية الاخرى التي تخدم مصلحة البلدين.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب وزير الداخلية عميد نورالدين أبوجريدة ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع ومدير إدارة العلاقات والتعاون أحمد كركوب ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد عبدالباسط الزرقاني، ومقرر الاجتماع عميد أدريس المسلاتي وعدد من الضباط بوزارة الداخلية .